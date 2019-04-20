Ребенку сломали ногу на снежной горке в Саратове: Дело передано в суд

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-20T08:21:45+03:00

На месте катания не было инструктора

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В Заводском районе Саратова в суд направлено дело о травмировании ребенка на аттракционе.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР, шестилетняя девочка, катаясь 8 января на тюбинге в «Снежном парке» на Кумысной поляне, сломала ногу.

Причиной несчастного случая следствие считает то, что инструктор временно оставил катающихся с горки без присмотра, хотя должен был обеспечивать безопасность скатившихся. Шестилетняя девочка начала подниматься вверх по трассе, где ее сбил тюбинг с тремя отдыхающими.

У ребенка диагностирован перелом левого бедра со смещением.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU