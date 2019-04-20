Ребенку сломали ногу на снежной горке в Саратове: Дело передано в суд
В Заводском районе Саратова в суд направлено дело о травмировании ребенка на аттракционе.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР, шестилетняя девочка, катаясь 8 января на тюбинге в «Снежном парке» на Кумысной поляне, сломала ногу.
Причиной несчастного случая следствие считает то, что инструктор временно оставил катающихся с горки без присмотра, хотя должен был обеспечивать безопасность скатившихся. Шестилетняя девочка начала подниматься вверх по трассе, где ее сбил тюбинг с тремя отдыхающими.
У ребенка диагностирован перелом левого бедра со смещением.
В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU