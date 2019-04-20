Панков: Профиль в Инстаграм помогает Володину узнавать о том, что волнует жителей

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-20T08:39:02+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о предстоящем интервью председателя Госдумы Вячеслава Володина на канале «Россия».

- Вячеслав Володин в день получает от 200 до 300 обращений от жителей Саратовской области через паблик в Инстаграме Volodin.Saratov. Об этом он рассказал сегодня в интервью. Сказал, что именно через этот профиль в Инстаграме узнаёт многое из того, что волнует жителей региона. Интервью выйдет на канале «Россия», – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU