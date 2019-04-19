2019-04-19T16:41:00+03:00
Недвижимость

Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС

Представители «Интек» заявили свои права на квартиры
Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области продолжается совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с 16 дольщиками ООО БИОС на пересечении улиц Горького и Бахметьевской достигнуты договоренности о денежных компенсациях за недостроенное жилье, инвестор — ООО «Боконцепт-Отель». 15 мая будет заключать договора с ними.

Еще с тремя дольщиками общий язык не найден, с ними будут договориваться покупкой жилья. К концу августа будут завершены проектные работы, и до конца года начнется строительство.

Губернатор Валерий Радаев попросил поскорее достроить этот зияющий дырами окон дом возле складов Рейнеке, на котором уже произошло несколько несчастных случаев с подростками.

Благостную картину нарушили представители дольщики «Интека», которые в свое время потеряли права на жилье в этом доме. По их мнению, это произошло в следствие махинаций конкурсного управляющего.

- «Интек» вложил в этот дом 50 млн рублей, ООО БИОС — 10 млн, в результате всё получает БИОС. В министерстве строительства нам говорят: вы жертвы мошенничества, идите в ГУ МВД, там нам говорят: вы обманутые дольщики, идите обратно, — возмутились представители «Интека».

Губернатор и куратор дома от Госдумы Татьяна Касаева отметили, что последний год, пока искали решение, эти представители не объявлялись, а как нашлось решение, сразу появились новые претенденты на квадратные метры. Касаева пояснила, что юридически никаких прав у людей из «Интека» на квартиры в доме нет. Единственный шанс для них отстоять свои права — дождаться изменений в областное законодательство, которые произойдут уже в мае. Они позволят создать реестр граждан пострадавших от застройщиков и найти пути их поддержки. Облдеп Леонид Писной подтвердил, что эти изменения будут приняты на ближайшем заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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