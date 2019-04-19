В саратовском «Леруа Мерлен» прошли пожарные учения

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-19T15:31:11+03:00

Было задействовано 75 человек

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Сегодня, 19 апреля, в здании ТЦ «Леруа Мерлен Восток» прошли тренировочные пожарно-тактические учения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по замыслу задания из-за короткого замыкания вспыхнул огонь на складе. Полыхает 300 кв. м, создалась угроза сильного задымления. В этот момент в здании якобы находились около 300 человек.

Силами администрации и дежурного персонала людей вывели на улицу, но внутри остались восемь человек, которым помогли пожарно-спасательные подразделения.

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Всего в учениях задействовали 15 единиц техники и 75 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU