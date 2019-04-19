В Красноармейском районе 25 работников школьных учреждений остались без денег за медосмотр

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-19T15:17:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения трудового законодательства в образовательных учреждениях района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, проверка показала, что 25 работников школьных и дошкольных учреждений района проходили медосмотр за свой счет, но расходы им никто не возместил.

Прокурор направил в суд иски о возложении обязанности вернуть работникам деньги.

Суд удовлетворил эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU