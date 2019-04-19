В Красноармейском районе 25 работников школьных учреждений остались без денег за медосмотр
Суд разобрался в ситуации
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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения трудового законодательства в образовательных учреждениях района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, проверка показала, что 25 работников школьных и дошкольных учреждений района проходили медосмотр за свой счет, но расходы им никто не возместил.
Прокурор направил в суд иски о возложении обязанности вернуть работникам деньги.
Суд удовлетворил эти требования.
ИСТОЧНИК KP.RU