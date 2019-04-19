В Саратове директор магазина присвоила себе более 72 тыс. рублей
Ее судьбу решит мировой судья
Изменить размер текста:
Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, она работала директором одного из сетевых продуктовых магазинов. Гражданка взяла 72 тыс. рублей, которые принадлежали компании, а именно собственнику магазина.
Уголовное дело направлено мировому судье участка №6 Октябрьского района.
ИСТОЧНИК KP.RU