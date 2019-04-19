В Саратове директор магазина присвоила себе более 72 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-19T15:20:06+03:00

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Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, она работала директором одного из сетевых продуктовых магазинов. Гражданка взяла 72 тыс. рублей, которые принадлежали компании, а именно собственнику магазина.

Уголовное дело направлено мировому судье участка №6 Октябрьского района.

ИСТОЧНИК KP.RU