Жителям Заводского района сделали перерасчет за коммунальные услуги
Виновник ситуации получил наказание
Изменить размер текста:
Прокуратура Заводского района провела проверка по обращению саратовцев.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что ЖСК №5 САЗ неправильно начислял жильцам дома №5 по 3-му Кавказскому тупику в Заводском районе Саратова оплату за вывоз отходов.
На председателя ЖСК завели административное дело, по результатам его рассмотрения дисквалифицировали на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU