Жителям Заводского района сделали перерасчет за коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-19T15:16:22+03:00

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Прокуратура Заводского района провела проверка по обращению саратовцев.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что ЖСК №5 САЗ неправильно начислял жильцам дома №5 по 3-му Кавказскому тупику в Заводском районе Саратова оплату за вывоз отходов.

На председателя ЖСК завели административное дело, по результатам его рассмотрения дисквалифицировали на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU