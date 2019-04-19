Панков: «Диктант Победы» должен пройти так, чтобы каждый гордился нашей страной и народом

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-19T15:07:00+03:00

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«Диктант Победы» должен объединить все поколения. Об этом предложении председателя «Фонда Книги Памяти» Георгия Фролова и других организаторов рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Ветераны войн сегодня внесли свои предложения по проведению «Диктанта Победы», который состоится 7 мая. Георгий Васильевич Фролов правильно сказал: он должен пройти так, чтобы каждый гордился нашей страной и народом. Это хорошая возможность пообщаться ветеранам и молодежи, посетить выставки, патриотические мероприятия. Рассказать об истории своей семьи, о родных и близких, которые воевали. И такая возможность должна быть у жителей всех районов, у всех отделений партии. Активней должны подключаться молодежные организации, волонтеры, работать в соцсетях. Когда люди больше узнают о диктанте, то больше неравнодушных, искренне заинтересованных участвовать в нем, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU