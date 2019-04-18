Губернатор Радаев на «Авангарде» разрешил топтать газон

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-18T16:21:17+03:00

Валерий Радаев с мэром Саратова посмотрел. как используется отремонтированный "Авангард" Фото: Ольга Муравлёва

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Сегодня, 18 апреля, на стадион «Авангард» в Саратове приехал губернатор области Валерий Радаев.

Он осмотрел стадион, который сдали в декабре 2018 года после долгой реконструкции.

Напомним, его решили реконструировать к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Стадион "Авангард"Фото: Ольга Муравлёва

Каждый день здесь занимаются юные футболисты со спортивной школы №14, в свободное время - остальные жители района.

По словам мэра Исаева, летом здесь пройдут восемь крупных соревнований.

- Это хорошо, — отметил Радаев и сказал, что нужно сюда поставить автобусные остановки рядом и лавочек на самом стадионе побольше.

На стадионе вовсю идут тренировкиФото: Ольга Муравлёва

Директор футбольного клуба "Сокол" поблагодарил губернатора за реконструкцию "Авангарда".

Глава региона обратил внимание на отсутствие разметки на поле и табличку "на поле не выходить". Он заметил, что "пускай истопчется, новый постелим", главное, чтобы футболисты занимались здесь.

Радаев предложил не обращать внимание на запретыФото: Ольга Муравлёва

Уже в помещении стадиона он порадовался душевым и медицинскому кабинету.

Выводы после посещения: в помещениях все хорошо, а на улице ещё есть что доделать.

Валерий Радаев оценил помещения стадионаФото: Ольга Муравлёва

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704013" frameborder="0"></iframe> Радаев посмотрел на стадион "Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU