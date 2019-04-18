Губернатор Радаев на «Авангарде» разрешил топтать газон
Сегодня, 18 апреля, на стадион «Авангард» в Саратове приехал губернатор области Валерий Радаев.
Он осмотрел стадион, который сдали в декабре 2018 года после долгой реконструкции.
Напомним, его решили реконструировать к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Стадион "Авангард"Фото: Ольга Муравлёва
Каждый день здесь занимаются юные футболисты со спортивной школы №14, в свободное время - остальные жители района.
По словам мэра Исаева, летом здесь пройдут восемь крупных соревнований.
- Это хорошо, — отметил Радаев и сказал, что нужно сюда поставить автобусные остановки рядом и лавочек на самом стадионе побольше.
На стадионе вовсю идут тренировкиФото: Ольга Муравлёва
Директор футбольного клуба "Сокол" поблагодарил губернатора за реконструкцию "Авангарда".
Глава региона обратил внимание на отсутствие разметки на поле и табличку "на поле не выходить". Он заметил, что "пускай истопчется, новый постелим", главное, чтобы футболисты занимались здесь.
Радаев предложил не обращать внимание на запретыФото: Ольга Муравлёва
Уже в помещении стадиона он порадовался душевым и медицинскому кабинету.
Выводы после посещения: в помещениях все хорошо, а на улице ещё есть что доделать.
Валерий Радаев оценил помещения стадионаФото: Ольга Муравлёва
Радаев посмотрел на стадион "Авангард".
ИСТОЧНИК KP.RU