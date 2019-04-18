Саратовские шахматисты привезли три медали в Первенства России

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-18T16:10:54+03:00

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В городе Лоо, который находится в Сочи 16 апреля стартовало Первенство России 2019 года среди юношей и девушку до 21 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, четверо саратовских спортсменов получили медали. Это Анастасия Чекина, которая стала лучшей среди девочек до 11 лет.

«Серебро» привезли Серафим Бунин среди юношей до 13 лет, Оганес Айрапетян среди парней до 19 лет.

Третье место получил Максим Кулаев среди тех, кому еще нет 17 лет.

С сегодняшнего дня будет Первенство России по быстрым шахматам, где на партию игроку дается 25 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU