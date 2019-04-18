Кировский район Саратова с энтузиазмом привели в порядок 1200 человек

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-18T16:04:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках проведения месячника по благоустройству в Кировском районе прошел санитарный четверг. На работы по благоустройству района вышли 1200 человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, люди привели в порядок улицы Бирюзовую, Депутатскую, Танкистов, Планерную, Жуковского и другие,а также побелили деревья на улице Аэропорта.

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК вовсю занимались дворами.

ТОС «Добродея» благоустраивали детскую площадку на улице Навашина, 3. По словам председателя, люди вышли работать с весельем и энтузиастом, да таким, что вслед за ними к труду приобщились и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU