Кировский район Саратова с энтузиазмом привели в порядок 1200 человек
Они мыли, красили и убирали мусор
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В рамках проведения месячника по благоустройству в Кировском районе прошел санитарный четверг. На работы по благоустройству района вышли 1200 человек.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, люди привели в порядок улицы Бирюзовую, Депутатскую, Танкистов, Планерную, Жуковского и другие,а также побелили деревья на улице Аэропорта.
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК вовсю занимались дворами.
ТОС «Добродея» благоустраивали детскую площадку на улице Навашина, 3. По словам председателя, люди вышли работать с весельем и энтузиастом, да таким, что вслед за ними к труду приобщились и дети.
ИСТОЧНИК KP.RU