Владимиру Машкову подарили саратовскую гармошку

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-18T15:44:29+03:00

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Сегодня, 18 апреля, в здании ТЮЗа в Саратове художественный руководитель Театра и Школы Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков встретился с губернатором области Валерием Радаевым.

Актер рассказал о том, что ныне покойный Олег Павлович Табаков каждый день вспоминал Саратов, своих учителей. И он сам считает, что область это кладезь культурных традиций, сердце России, которое всегда рядом.

- Мы с чувством огромной любви относимся к нашему земляку Олегу Павловичу Табакову. Он всегда поддерживал связь с Саратовом, за что все были ему благодарны. И то, что вы продолжаете его дело, приехали к нам отобрать учеников, вызывает большое уважение. Это продолжение сложившихся традиций саратовской театральной школы и театров, — сказал Валерий Радаев.

В ходе чаепития, Владимир Машков предложил возродить театральные кружки при школах, что должно помочь развитию эмоционального интеллекта детей.

- У саратовской земли огромные традиции, много талантов. Я уверен мы найдём талантливых ребят, которые в будущем будут украшать и вашу землю, и мировое пространство. У нас раннее обучение , мы отбираем ребят девятых классов. Нам хотелось бы, чтобы ребята были более подготовленными. Артистический склад характера необходим и профессионалам , и всем людям вне зависимости от рода занятий.

Поэтому у нас есть предложение, с котором я выходил на совете при Президенте страны, которое может возродить прекрасную традицию. Оно о создании театральных кружков при школах. При соединении с учителями словесности и истории , артистами и студентами театральных учреждений это поможет обучению. И самое главное - развитию эмоционального интеллекта, от которого зависит 80% успеха, — сказал Владимир Машков.

Губернатор вместе с министром культуры области Татьяной Гараниной поддержал идею артиста о возрождении театральный кружков, куда каждую неделю или хотя бы месяц мог приходить профессионал, направлять детей.

После чаепития Валерий Радаев вручил Владимиру Машкову саратовскую гармошку, а тот в ответ презентовал главе региона толстовку с логотипом театра Олега Табакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704005" frameborder="0"></iframe> Машков получил в подарок саратовскую гармошку.

ИСТОЧНИК KP.RU