Владимир Машков в Саратове рассказал, что Табаков не любил «Табакерку»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-18T15:26:06+03:00

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Сегодня, 18 апреля, на пресс-конференции в театре драмы в Саратове художественный руководитель Театра и Школы Олега Табакова Владимир Машков поделился с журналистами мыслями по поводу того, каково быть актером.

По его словам, самое важное в человеке этой профессии —самосознание и самоконтроль.

- Если бы у меня не получалось выйти из образа персонажа в жизни, я бы тут не сидел. Задача актера это не забыться и не сойти с ума. Мы будто отдаем свой организм для подселенца, роли, которую играем, человека с душой и мыслями. Помогаем ему, бережем как себя, но это не шизофрения. Хотя шизофрения это профессиональное заболевание для актеров, - поделился Машков.

Он также рассказал о жизни театра Олега Табакова, который все называют «Табакеркой», хотя мэтру никогда не нравилось это название. Поэтому его называли еще «маленький театр» или «подвал».

Также он поделился желанием создать рядом с ним театральный квартал, который будет включать в себя музей-квартиру Васнецова и другие прилежащие связанные с культурой места, а также дворики, которым можно дать имена.

ИСТОЧНИК KP.RU