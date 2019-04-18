В Саратовской области родились Авраам и Адольф

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-18T15:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 апреля, на пресс-завтраке начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева дала статистику по необычным именами у новорожденных. Самые яркие из них: Ахилес, Есфирь, Василя, Юнона, Адольф, Леон, Соломона, Жанель, Луиза, Корней, Авраам, Султан, Эммин и другие.

С фантазией к выбору подошли родители 48 детей.

Среди тех, кто наоборот, решил ничего не осложнять и назвать чадо как-нибудь традиционно. Рекордсменами стали 164 Артемов и 124 Софий. На втором месте Александры и Марии, тройку лидеров замыкают Иваны и Виктории.

На последней строчке списка расположились 90 Максимов и 74 Анны.

ИСТОЧНИК KP.RU