В Саратовской области родились Авраам и Адольф
Сегодня, 18 апреля, на пресс-завтраке начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева дала статистику по необычным именами у новорожденных. Самые яркие из них: Ахилес, Есфирь, Василя, Юнона, Адольф, Леон, Соломона, Жанель, Луиза, Корней, Авраам, Султан, Эммин и другие.
С фантазией к выбору подошли родители 48 детей.
Среди тех, кто наоборот, решил ничего не осложнять и назвать чадо как-нибудь традиционно. Рекордсменами стали 164 Артемов и 124 Софий. На втором месте Александры и Марии, тройку лидеров замыкают Иваны и Виктории.
На последней строчке списка расположились 90 Максимов и 74 Анны.
ИСТОЧНИК KP.RU