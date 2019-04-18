На улицах Саратова до полуночи отключили воду

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-18T13:16:13+03:00

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В Саратове сегодня, 18 апреля, отключили воду на нескольких улицах города.

- В частности, до полуночи не будет водоснабжения на улицах Саратовская, Клочкова и 2-я Поперечная от 1-го Уральского до 5-го Саратовского проезда. Также ресурс отключили в 1, 2, 3, 4 и 5-м Саратовских проездах и в 3-м Комсомольском проезде от 1-го Уральского до 3-го Саратовского проезда. В список попали также 2-й Уральский и 2-й Поперечный проезды, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключить воду пришлось из-за ремонта водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU