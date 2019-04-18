В Саратовской области стали меньше разводиться

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-18T12:02:21+03:00

В 2018 году саратовцы чаще разрывали узы брака

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Сегодня, 18 апреля, начальник областного управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала о позитивной статистике — в регионе стали меньше разводиться, количество таких регистраций снизилось на 5,86%.

На первый квартал 2019 года приходится 2 249 расторжений брака, в прошлом году было 2 389.

Меньше людей делают это по взаимному согласию, а также по решению суда. Зато количество разводов по решению одного из супругов выросло в три раза.

В марте 2019 года на 873 новых пары приходится 837 разводов, такие зеркальные числа.

По сравнению с мартом 2018 года, в брак вступило на 122 человека больше, то есть общий прирост составил 3,14%.

ИСТОЧНИК KP.RU