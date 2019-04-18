В Саратовской области с начала года родились 39 пар двойняшек

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-18T11:45:53+03:00

Всего новую жизнь увидели 4 946 детей

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Сегодня, 18 апреля, в дворце бракосочетания Саратова начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева рассказала о статистике новорожденных.

- За первые три месяца 2019 года в регионе родилось 4 946 новорожденных, 52% из которых мальчики, а 48% — девочки, — сообщила она.

Двойное пополнение произошло в 41 семье, у них появились 39 пар двойняшек, а в двух семьях родились тройни.

Юбилейный, 600-й новорожденный, зарегистрирован в отделе ЗАГС по Энгельсскому району, а 700-й — в Ленинском районе Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU