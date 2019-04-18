С начала года на пожарах Саратовской области погибли 53 человека

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-18T10:57:38+03:00

В Саратове статистика по возгораниям улучшилась

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В Саратовской области за первые три месяца 2019 года случилось 744 пожара.

- На них погибли 53 человека, в больницу увезли 68 пострадавших, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

По сравнению с первым кварталом 2018 года, количество возгораний выросло на 30,99%, погибших — на 1,92%, а пострадавших — на 25,93%.

В Саратове за январь-март произошло 172 пожара, на которых погибли семь человек и 18 отвезли в больницу.

Стоит отметить, что по облцентру статистика за год улучшилась. В прошлом году в первом квартале было 186 пожаров и девять погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU