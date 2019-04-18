2019-04-18T10:57:38+03:00
Происшествия

С начала года на пожарах Саратовской области погибли 53 человека

В Саратове статистика по возгораниям улучшилась
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за первые три месяца 2019 года случилось 744 пожара.

- На них погибли 53 человека, в больницу увезли 68 пострадавших, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

По сравнению с первым кварталом 2018 года, количество возгораний выросло на 30,99%, погибших — на 1,92%, а пострадавших — на 25,93%.

В Саратове за январь-март произошло 172 пожара, на которых погибли семь человек и 18 отвезли в больницу.

Стоит отметить, что по облцентру статистика за год улучшилась. В прошлом году в первом квартале было 186 пожаров и девять погибших.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пройдет отбор в школу Олега Табакова
Панков улучшил позиции в рейтинге полезности депутатов, Алимова - провалила
Творческие объединения СГТУ взяли гран-при в номинациях областной Студвесны
Сборная СГАУ вошла в восьмерку сильнейших команд по гандболу среди юношей
Фестиваль тюльпанов в Саратовской области будет особенно ярким
Под Саратовом пьяная женщина на «десятке» вылетела в кювет
На улицах Саратова до полуночи отключили воду
На Театральной площади высадят молодые ели
Саратовчанки все чаще берут в мужья азербайджанцев
В Саратовской области на Красную горку поженятся почти 100 пар
Регоператор создал все условия для легальной обработки мусора после субботников
Пьяный житель Аткарска ночью поджег дом бывшей, где спали женщины и дети
Саратовская театральная студия попросит разрешения у Зудиной называться именем Табакова
В Саратовской области стали меньше разводиться
В Саратовской области с начала года родились 39 пар двойняшек
Панков: Жители смело могут послать чиновника на три буквы
Принят закон о совершенствовании системы госзакупок
На фестивале клубники в Балакове обещают площадку для взрослых
Саратовцы стали жениться в более позднем возрасте
Кровельщик в Саратове сорвался с крыши и разбился
Пьяный водитель «Оки» улетел в кювет под Саратовом
Саратовцев ждет пять ночных регистраций брака
Названа дата свадебного бума для Саратовской области
В результате оползней частично перекрыта дорога через Кумысную поляну
В Саратовской области за три месяца произвели стекла на 1,2 млрд рублей
ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России объявили конкурс «Спасибо интернету — 2019»
Юная водительница в Саратове сбила пожилого мужчину на мопеде