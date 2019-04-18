В Саратовской области за три месяца произвели стекла на 1,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-18T10:19:06+03:00

Стекловаренная печь на одном из саратовских предприятий

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В Саратовской области цены на стекольную промышленность за первые три месяца 2019 года увеличились на 29,3% по сравнению с январем-мартом 2018.

- Саратовские стекольные предприятия произвели и отгрузили в первом квартале 2019 года продукцию на 1,2 млрд рублей, что больше на 300 млн, чем годом ранее, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

Лидерами в этой отрасли стали АО «Саратовстройстекло», АО «Саратовский институт стекла» и ООО «Саратовтехстекло».

Напомним, в мае 2018 года на АО «Саратовстройстекло» запустили цех нанесения покрытий, а в декабре в Саратовском институте стекла реконструировали стекловаренную печь.

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ИСТОЧНИК KP.RU