В Саратове рецидивист-сладкоежка ограбил магазин ради шоколадок

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-18T08:26:54+03:00

Он унес десять плиток лакомства

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В отдел полиции Кировского района днем 14 апреля 2019 года обратилась 21-летняя администратор магазина на Большой Горной улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам, в тот же день кто-то ограбил магазин на десять плиток шоколада общей стоимостью почти 1,1 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали семь раз судимого 34-летнего мужчину.

Он во всем признался. На злоумышленника завели уголовное дело и отправили домой под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU