В Саратове рецидивист-сладкоежка ограбил магазин ради шоколадок
Он унес десять плиток лакомства
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В отдел полиции Кировского района днем 14 апреля 2019 года обратилась 21-летняя администратор магазина на Большой Горной улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам, в тот же день кто-то ограбил магазин на десять плиток шоколада общей стоимостью почти 1,1 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали семь раз судимого 34-летнего мужчину.
Он во всем признался. На злоумышленника завели уголовное дело и отправили домой под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU