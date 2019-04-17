Рабочих агрегатного завода в Саратове не заставляют идти в отпуска

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-17T18:35:53+03:00

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В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировали информацию о том, что сотрудников агрегатного завода заставляют идти в отпуска на две недели. Такие сведения появились накануне в соцсетях.

- На самом деле речь идет о праздничных днях с 1 по 12 мая. Рабочими являются только 6 и 8 мая, которые в соответствии с действующим законодательством сокращены на один час каждый. Некоторые работники предложили не прерывать длинные каникулы. Это добровольно и ни о каком принуждении речи не идет, — сообщили в Минпроме.

В постах в соцсетях говорилось и о снижении зарплаты рабочим. Эта информация также не подтвердилась: в мае и в последующие месяцы плату сотрудникам урезать не будут. К тому же Минтруд области отметил, что сведений о высвобождении работников не поступало и даже созданы новые рабочие места по квоте для инвалидов.

Что касается производства агрегатного завода, то предварительный портфель заказов на 2019 год сформирован на уровне выше 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU