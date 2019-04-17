2019-04-17T18:35:53+03:00
Общество

Рабочих агрегатного завода в Саратове не заставляют идти в отпуска

Речь идет о длинных каникулах на майские праздники, сообщили в Минпроме
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Саратовский агрегатный заводСаратовский агрегатный заводФото: Ольга Муравлёва
Изменить размер текста:

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировали информацию о том, что сотрудников агрегатного завода заставляют идти в отпуска на две недели. Такие сведения появились накануне в соцсетях.

- На самом деле речь идет о праздничных днях с 1 по 12 мая. Рабочими являются только 6 и 8 мая, которые в соответствии с действующим законодательством сокращены на один час каждый. Некоторые работники предложили не прерывать длинные каникулы. Это добровольно и ни о каком принуждении речи не идет, — сообщили в Минпроме.

В постах в соцсетях говорилось и о снижении зарплаты рабочим. Эта информация также не подтвердилась: в мае и в последующие месяцы плату сотрудникам урезать не будут. К тому же Минтруд области отметил, что сведений о высвобождении работников не поступало и даже созданы новые рабочие места по квоте для инвалидов.

Что касается производства агрегатного завода, то предварительный портфель заказов на 2019 год сформирован на уровне выше 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подготовлена документация на строительство завода по производству сжиженного газа в Петровске
Саратовцам расскажут, где и как отдохнуть
В Саратове трамвай сбил человека
В Перелюбском районе мужчина зарезал бывшую сожительницу при попытке примирения
В Пугачеве сотрудник колонии отказался за деньги приносить заключенному телефон
Юные саратовские гандболисты успешно начали турнир в Астрахани
В Саратове застройщик снес склад на проезжающие автомобили
В Энгельсском районе появится 200 голов молодняка
В Энгельсе полыхает баня
В Саратовской консерватории пройдут концерты камерного оркестра и пианиста-виртуоза
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №3
В Саратовской области нашли некачественные таблетки счастья для животных
Сельхозярмарка на Театральной площади пройдет в воскресенье
В Татищевском районе пройдут пожарные учения
Саратовское зерно поставляют в 26 стран мира
Житель Энгельса ограбил магазин ради сигарет и водки
Муниципалитеты Саратовской области получат 80 млн рублей на развитие
Новая дорожная разметка не позволит саратовским мотоциклистам лихачить
В Самойловском районе проведут фестиваль в честь дикого пиона
Саратовец отобрал у прохожего куртку с деньгами и документами