В Самойловском районе проведут фестиваль в честь дикого пиона

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-17T15:00:57+03:00

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В Самойловском районе Саратовской области впервые пройдет фестиваль «Дикий Пион».

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму области, в день праздника планируется работа интерактивных площадок, национальные кухни, ярмарки народных изделий, мастер-классы, игры и конкурсы.

Будут организованы места для питания и отдыха, а также стоянка.

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская сообщила, что фестиваль направлен на сохранение редкого вида цветка, который занесен в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU