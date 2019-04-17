В Самойловском районе проведут фестиваль в честь дикого пиона
Мероприятие направлено на сохранение редкого вида цветка
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В Самойловском районе Саратовской области впервые пройдет фестиваль «Дикий Пион».
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму области, в день праздника планируется работа интерактивных площадок, национальные кухни, ярмарки народных изделий, мастер-классы, игры и конкурсы.
Будут организованы места для питания и отдыха, а также стоянка.
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская сообщила, что фестиваль направлен на сохранение редкого вида цветка, который занесен в Красную книгу.
ИСТОЧНИК KP.RU