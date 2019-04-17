2019-04-17T15:00:57+03:00
Общество

В Самойловском районе проведут фестиваль в честь дикого пиона

Мероприятие направлено на сохранение редкого вида цветка
Дарья Вострикова
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В Самойловском районе Саратовской области впервые пройдет фестиваль «Дикий Пион».

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму области, в день праздника планируется работа интерактивных площадок, национальные кухни, ярмарки народных изделий, мастер-классы, игры и конкурсы.

Будут организованы места для питания и отдыха, а также стоянка.

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская сообщила, что фестиваль направлен на сохранение редкого вида цветка, который занесен в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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