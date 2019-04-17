2019-04-17T10:49:37+03:00
Общество

Фермер из Хвалынского района отдаст 50 тыс. рублей за неправильное хранение зерна

Его привлек к ответственности Арбитражный суд
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в январе 2019 года выявил, что общество с ограниченной ответственностью Хвалынского района нарушал регламент Таможенного союза о безопасности зерна.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, проверка показал, что организация выставила на прилавок 168 тонн зерна без декларации на соответствие продукции.

Решением Арбитражного суда области общество обязали отдать 50 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове горели дачи СНТ «Домостроитель»
Паралимпиец из Саратова взял золото Первенства России по плаванию
Мэрия: Учителя в Саратове зарабатывают 26,4 тыс. рублей, воспитатели детсадов - 22,6 тыс.
В Саратовской области ФСБ задержала мошенника с бюджетными деньгами
Панков: Медведев всегда подробно отвечает на вопросы, привлекает к отчету весь кабмин
Саратовские ученики стали призерами Всероссийской олимпиады по информатике
Саратовская самбистка привезла медаль со средиземного моря
Литневская помогла с оборудованием класса для детей с ограниченными возможностями
В Саратове с жильцов многоэтажки незаконно собирали деньги на автостоянку
Саратовцы стали платить больше налогов
Из дачного дома под Саратовом украли телевизор, бензопилу и алкоголь
Цифровые возможности для села: в Саратовской области заработали новые точки Wi-Fi «Ростелекома»
В Саратовской области мужчина ткнул приятеля отверткой в спину
В воскресенье в Саратове перекроют центр города
Забор у дома Яхимовича в Саратове рухнул на иномарку
Минпром: «Тантал» находится в крайне тяжелом положении