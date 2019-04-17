Фермер из Хвалынского района отдаст 50 тыс. рублей за неправильное хранение зерна

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-17T10:49:37+03:00

Его привлек к ответственности Арбитражный суд

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Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в январе 2019 года выявил, что общество с ограниченной ответственностью Хвалынского района нарушал регламент Таможенного союза о безопасности зерна.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, проверка показал, что организация выставила на прилавок 168 тонн зерна без декларации на соответствие продукции.

Решением Арбитражного суда области общество обязали отдать 50 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU