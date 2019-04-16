В Хвалынске полиция изъяла алкоголь и табак на 2 млн рублей
Задержаны трое мужчин
Фото ГУ МВД по Саратовской области
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Сотрудники полиции в Хвалынском районе провели спецоперацию «Контрафакт».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, была изъята крупная партия алкоголя и табака.
Во дворе частного дома был обнаружен склад, где хранились более 10 тыс. бутылок алкоголя и более 3 тыс. пачек сигарет. При этом товары не были маркированы.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Стоимость изъятой продукции превысила 3 млн рублей. Полиция задержала трех жителей Саратовской, Самарской и Нижегородской областей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU