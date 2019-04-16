В Хвалынске полиция изъяла алкоголь и табак на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-16T15:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции в Хвалынском районе провели спецоперацию «Контрафакт».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, была изъята крупная партия алкоголя и табака.

Во дворе частного дома был обнаружен склад, где хранились более 10 тыс. бутылок алкоголя и более 3 тыс. пачек сигарет. При этом товары не были маркированы.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Стоимость изъятой продукции превысила 3 млн рублей. Полиция задержала трех жителей Саратовской, Самарской и Нижегородской областей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU