2019-04-15T17:13:30+03:00
Общество

В СГЮА проходит семинар по предупреждению деструктивного поведения у подростков

Планируется проведение лекции для родителей и школьников
Екатерина Семенова
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15 апреля в Саратовской государственной юридической академии начал свою работу инструктивно-методический семинар «Содержательные и технологические основы проектирования системы работы по превенции и поственции суицидального поведения».

Организаторами семинара стали правительство Саратовской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона и Саратовская государственная юридическая академия.

Главным спикером мероприятия выступает руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова на Семеновской (Москва), член Общественного Совета при ФСИН России, член консультативного Совета Межрегионального следственного Управления на транспорте СК РФ, кризисный психолог, член Союза журналистов России Михаил Хасьминский.

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В первый день работы семинара участие в нем приняли представители региональных МВД, МЧС и УФСИН, областного отделения «Союза журналистов России», министерства информации и печати области, органов государственной власти, а также средств массовой информации.

Открыли мероприятия директор Института дополнительного профессионального образования СГЮА, руководитель Всероссийского методического центра КДНиЗП Екатерина Ильгова и заместитель начальника УФСИН России по Саратовской области Антон Глебов.

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Михаил Хасьминский рассказал участникам о комплексном опыте по предотвращению суицидов и другого деструктивного поведения среди подростков, эффективных методах профилактики и практической помощи суицидентам в современных условиях.

В рамках семинара были представлены рекомендации для журналистов по освещению деструктивного поведения в средствах массовой информации. В течение трех последующих дней семинара планируется проведение лекции для родителей и школьников. Кроме того, будет проведена работа с социальными педагогами, психологами и членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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