В Марксе насильник сестры своей девушки с перепугу выпрыгнул из окна
Суд признал 27-летнего жителя Маркса виновным в изнасиловании и угрозе убийством.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 9 декабря 2018 года мужчина был в гостях у 16-летней двоюродной сестры своей девушки. Как только они остались одни, он набросился на подростка и пригрозил убийством, если та хоть что-то расскажет.
Ребенок проплакал всю ночь, а потом пошел в училище, где ее страдания заметил мастер, который обратился в полицию.
Стражи порядка прибыли к дома злоумышленника и потребовали открыть дверь. Тот со страха выпрыгнул с четвертого этажа и получил перелом позвоночника.
Несмотря на непризнание своей вины, ему дали девять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU