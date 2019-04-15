2019-04-15T17:06:35+03:00
Происшествия

В Марксе насильник сестры своей девушки с перепугу выпрыгнул из окна

Ему дали более девяти лет лишения свободы
Дарья Вострикова
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Суд признал 27-летнего жителя Маркса виновным в изнасиловании и угрозе убийством.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 9 декабря 2018 года мужчина был в гостях у 16-летней двоюродной сестры своей девушки. Как только они остались одни, он набросился на подростка и пригрозил убийством, если та хоть что-то расскажет.

Ребенок проплакал всю ночь, а потом пошел в училище, где ее страдания заметил мастер, который обратился в полицию.

Стражи порядка прибыли к дома злоумышленника и потребовали открыть дверь. Тот со страха выпрыгнул с четвертого этажа и получил перелом позвоночника.

Несмотря на непризнание своей вины, ему дали девять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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