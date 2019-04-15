В Саратове кафе оштрафовали за подозрительные блюда из мяса

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-15T15:20:36+03:00

На товар не было никакой документации

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Аткарская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о защите прав потребителей и о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, владелец кафе «Эдельвейс» при хранении готовых блюд из мяса не соблюдал температурный режим их хранения, а документация на товар и вовсе отсутствовала.

Арбитражный суд решил судьбу заведения. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU