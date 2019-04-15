Школьникам Хвалынска выделили новый автобус

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-15T15:16:49+03:00

Это произошло после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура Хвалынска выявила нарушение исполнения законодательства об образовании и безопасности учащихся.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, школьников из сел Подлесное, Ивановка и поселка Родник 193,6 км доставляли в три рейса на автобусе. В сентябре 2018 года транспорт сломался и детей возили родители.

После проверки прокуратурой города начальник управления образования получил представление и главу района обязали разрешить вопрос с автобусом.

Теперь дети едут учиться на новеньком ПАЗ-32053-70, который осуществляет подвоз учащихся одним рейсом.

ИСТОЧНИК KP.RU