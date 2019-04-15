В Саратове организация обманом заполучила землю для многоэтажек

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-15T14:30:01+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении городу участка земли, на котором расположены дома №№7-10 в 6-м Динамовском тупике Заводского района.

Эти дома районная администрация признала аварийными и их нужно было снести.

Комитет по управлению имуществом города заключил договор аренды с МУП «Саргоркапстройкомплект» на этот участок. На земле не было никаких объектов недвижимости, а аварийные дома можно было либо снести, либо реконструировать.

Однако ситуация не только не сдвинулась с мертвой точки, но 22 января 2016 года стороны заключили соглашение, по которому на участке уже можно было строить многоэтажные дома.

Хотя если вид разрешенного строительства меняется, то хозяина земли должны выбирать по аукциону.

Поскольку этого никто не сделал по настоянию прокуратуры сделку признали недействительной и кусочек Заводского района вернут в земли городского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU