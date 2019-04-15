Названа дата отключения отопления в Саратове и Энгельсе

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-15T13:55:44+03:00

В Балакове холода в квартирах наступят раньше других

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Стали известны примерные даты, когда отключат отопление в городах Саратовской области.

В Саратове это случится со следующего понедельника, 22 апреля.

В Энгельсе принимали решение отключить жителей от тепла 15 апреля, но сегодня изменили. Окончательная дата теперь также 22 апреля.

В Балакове холода в квартире наступят раньше — 19 апреля, а в зданиях соцсферы чуть позже — в 20-х числах.

Начальник Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин заявил, что более устойчивый переход среднесуточных температур начнется с 21 апреля в южных районах и с 23 — по северным. Это официальное условие для окончания отопительного сезона.

Напомним, что на этой неделе, с 15 по 21 апреля, в Саратове и области осядут заморозки, которые к выходным начнут уходить. Главный саратовский метеоролог отметил, что похолодание — это как раз норма, а тепло, которое держалось в регионе, было аномалией.

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ИСТОЧНИК KP.RU