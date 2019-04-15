Радаев и Панков встречаются с коллективом «Тролзы»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-15T10:06:58+03:00

С утра коллектив уже провел собственное собрание

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Сегодня, 15 апреля, на территории троллейбусного завода «Тролза» начинается встреча коллектива с руководством региона. Рабочие и менеджмент ожидают губернатора, на встречу уже прибыл секретарь регионального отделения ЕР Николай Панков.

С утра коллектив уже провел собственное собрание.

Планируется, что с информацией о текущей ситуации выступит первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Белогородский.

Напомним, ЗАО «Тролза» испытывает серьезные экономические проблемы, которые усугубил арест директора Ивана Котовицкого, держащего в руках все нити управления предприятием.

Пока официальных уведомлений об увольнении сотрудников в контролирующие органы не поступало, однако в администрации района «КП-Саратов» подтвердили, что сокращения планируются и будут проходить в три этапа.

На встрече с менеджментом предприятия ранее глава района Александр Стрелюхин заявил о более чем 800 сотрудников, которые могут потерять работу в случае закрытия завода.

ИСТОЧНИК KP.RU