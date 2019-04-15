Радаев и Панков встречаются с коллективом «Тролзы»
Сегодня, 15 апреля, на территории троллейбусного завода «Тролза» начинается встреча коллектива с руководством региона. Рабочие и менеджмент ожидают губернатора, на встречу уже прибыл секретарь регионального отделения ЕР Николай Панков.
С утра коллектив уже провел собственное собрание.
Планируется, что с информацией о текущей ситуации выступит первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Белогородский.
Напомним, ЗАО «Тролза» испытывает серьезные экономические проблемы, которые усугубил арест директора Ивана Котовицкого, держащего в руках все нити управления предприятием.
Пока официальных уведомлений об увольнении сотрудников в контролирующие органы не поступало, однако в администрации района «КП-Саратов» подтвердили, что сокращения планируются и будут проходить в три этапа.
На встрече с менеджментом предприятия ранее глава района Александр Стрелюхин заявил о более чем 800 сотрудников, которые могут потерять работу в случае закрытия завода.
ИСТОЧНИК KP.RU