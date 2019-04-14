2019-04-14T08:28:32+03:00
Происшествия

Под Саратовом прорвало плотину

Вода угрожала затопить поселок и два села
Екатерина Семенова
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Вечером 13 апреля в Татищевском районе Саратовской области прорвало плотину.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, дамбу размыло в селе Большая Ивановка.

Около 18 часов вечера местные жители начали бить тревогу и обратились в ГУ МЧС. Оказалось, что из-за размытия плотины пруда Большеивановский могут быть затоплены жилые дома в трех населенных пунктах: Татищево, села Кувыковка и Идолга.

Местные власти организовали расчистку запасного обводного канала, чтобы снизить давление воды из пруда на плотину. Это позволило снизить уровень воды в пруду, что привело к ликвидации угрозы затопления сел.

На месте работают оперативники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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