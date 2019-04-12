2019-04-12T18:50:25+03:00
Общество

На базе СГЮА прошел межвузовский избирательный квиз

Организатором игры выступила избирательная комиссия Саратовской области
Екатерина Семенова
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12 апреля в Саратовской государственной юридической академии при поддержке ректора СГЮА, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова и председателя облизбиркома Владимира Писарюка впервые прошла интеллектуальная игра «Избирательный квиз», организатором которой выступила избирательная комиссия Саратовской области.

Участие в соревнованиях приняли команды из ПИУ имени П.А. Столыпина, ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГЮА, молодежного парламента при Саратовской областной думе, а также сборная команда молодежных избирательных комиссий региона.

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В состав жюри вошли секретарь избирательной комиссии Саратовской области Александр Бурмак, член консультативного общественного совета при избиркоме Саратовской области, заведующая кафедрой конституционного права СГЮА Мария Липчанская, проректор по научной работе Евгений Вавилин, сотрудники аппарата избиркома региона.

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Вузовские команды соревновались в четырех раундах, в каждом из которых было необходимо ответить на ряд вопросов, связанных с историей государства и права, обществознанием и избирательной системой Российской Федерации. За каждый правильный ответ участники получали баллы.

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По итогам игры победителем, набравшим наибольшее количество баллов, стала команда ПИУ имени П.А. Столыпина. Участники получили дипломы лауреатов и памятные призы от избирательной комиссии Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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