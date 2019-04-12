Панков: Ввод саратовского аэропорта летом возможен при условии финансирования

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-12T17:38:48+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" опубликовал очередной пост.

- Как-то уже соскучились по теплу и весне. И все чаще смотрим в небо на теплые солнечные лучи. Думаю, многие заметили, что авиарейсов стало в Саратове больше. С вводом нового аэропорта «Гагарин» их станет еще больше. Широкий выбор по времени рейсов, и, что немаловажно, по ценам, говорит об улучшении качества перевозок. Поэтому новость о летнем вводе аэропорта порадовала многих.

Хотя все должны понимать, что это возможно при условии доведения лимитов финансирования до Росграницы до конца апреля. А Минфин - это государство в государстве. Да, рисково Володин взялся помогать. Выделение средств за такое короткое время? Конечно, хочется всем, чтобы у него получилось. И уж точно хочется больше всего уже в августе летать из нового ГАГАРИНского аэропорта, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU