В Саратовской области меньше всего болеют нефтяники
За 2018 год в Саратовской области 22 человека получили профзаболевания. Среди женщин таких трое, что составляет 13,6% от общего числа.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, показатель таких заболеваний составил 0,93 случая на 10000 работающих. Инвалидность среди этих людей никто не получил.
Больше всего заболеваний приходится на работников транспортировки и хранения, на втором месте сельское хозяйство, следом обрабатывающие производства и сфера добычи сырой нефти. Это люди в возрасте от 20 до 40 лет.
В основном граждане приобретают нейросенсорную тугоухость, проблемы с дыханием, опорно-двигательным аппаратом или в их жизни появляется вибрационная болезнь.
ИСТОЧНИК KP.RU