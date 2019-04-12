В Саратовской области меньше всего болеют нефтяники

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-12T16:35:36+03:00

Изменить размер текста: A A

За 2018 год в Саратовской области 22 человека получили профзаболевания. Среди женщин таких трое, что составляет 13,6% от общего числа.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, показатель таких заболеваний составил 0,93 случая на 10000 работающих. Инвалидность среди этих людей никто не получил.

Больше всего заболеваний приходится на работников транспортировки и хранения, на втором месте сельское хозяйство, следом обрабатывающие производства и сфера добычи сырой нефти. Это люди в возрасте от 20 до 40 лет.

В основном граждане приобретают нейросенсорную тугоухость, проблемы с дыханием, опорно-двигательным аппаратом или в их жизни появляется вибрационная болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU