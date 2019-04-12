В Саратовской области мужчина украл у сына друга ноутбук

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-12T15:52:53+03:00

Он сделал это пьяным

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В полицию с заявлением о краже обратился 51-летний житель села Березовка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина сообщил, что пил спиртное с другом, а потом тот забрал себе ноутбук, который принадлежит его сыну, стоимостью 29 тыс. рублей.

Нарушителя задержали, им оказался 30-летний гражданин, который уже имел проблемы с законом.

Он во всем сознался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU