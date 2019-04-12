В Саратовской области мужчина украл у сына друга ноутбук
Он сделал это пьяным
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В полицию с заявлением о краже обратился 51-летний житель села Березовка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина сообщил, что пил спиртное с другом, а потом тот забрал себе ноутбук, который принадлежит его сыну, стоимостью 29 тыс. рублей.
Нарушителя задержали, им оказался 30-летний гражданин, который уже имел проблемы с законом.
Он во всем сознался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU