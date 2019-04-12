В Саратове продавали опасные деликатесы
Еще на прилавках лежала рыба
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В среду, 10 апреля, специалисты управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с УМВД России по г. Саратову, Управлением ветеринарии Правительства Саратовской области провели рейд по незаконной торговле.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на проспекте Энтузиастов, 49 в Заводском районе выявили торговцев, которые незаконно продавали колбасу, мясные деликатесы и свежую рыбу.
Нарушители получили протоколы. С реализации сняли 56 кг животноводческой продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU