В Саратове продавали опасные деликатесы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-12T13:49:35+03:00

Еще на прилавках лежала рыба

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В среду, 10 апреля, специалисты управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с УМВД России по г. Саратову, Управлением ветеринарии Правительства Саратовской области провели рейд по незаконной торговле.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на проспекте Энтузиастов, 49 в Заводском районе выявили торговцев, которые незаконно продавали колбасу, мясные деликатесы и свежую рыбу.

Нарушители получили протоколы. С реализации сняли 56 кг животноводческой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU