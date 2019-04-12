2019-04-12T12:34:38+03:00
Экономика

В Саратовской области начато строительство трассы Гамбург — Шанхай

Будет проложено 645 км скоростной международной магистрали
Екатерина Семенова
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратовскую область заявил о начале строительства магистрали ГамбургШанхай.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора региона, Валерий Радаев отметил значимость инвестиционного проекта строительства скоростной магистрали для нашего региона.

- Проект строительства международной магистрали Гамбург — Шанхай имеет огромное значение для Саратовской области. Это новый шаг в развитии региона, новые конкурентные преимущества наших территорий. Через область пройдет самый протяженный участок автотрассы — 645 км, он охватит несколько муниципалитетов, в том числе отдаленных. Важно, что дорога будет строиться на основе государственно-частного партнерства, которое подразумевает серьезные финансовые вливания в экономику региона. Открываются широкие возможности для привлечения инвестиций, реализации бизнес-проектов. Строительство трассы повлечет за собой развитие смежных отраслей — транспортной, дорожной, стройиндустрии, логистики. Главное — инфраструктуры в целом. По проекту намечено возведение мостового перехода через Волгу в Марксовском и Воскресенском районах. А такие объекты дают мощный толчок экономическому росту территорий. За этим стоят новые рабочие места, занятость местных компаний и организаций, заработок, благополучие людей.

Особо хочу отметить, что именно с помощью Вячеслава Володина было достигнуто решение вопроса строительства участка магистрали в пользу Саратовской области. И я искренне благодарен Вячеславу Викторовичу за поддержку родного региона, — заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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