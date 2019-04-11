В Ртищево школьников кормили просроченным фаршем

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-11T17:06:32+03:00

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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушение исполнения законодательства при организации питания в образовательных организациях.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» хранили фарш, просроченный на четыре дня.

В отношении директора возбудили административное дело и обязали отдать 10 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU