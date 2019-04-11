2019-04-11T16:46:05+03:00
Общество

Директор школы в Приволжском: Внимание Володина дает нам надежду

Она уверена, что при поддержке спикера Госдумы в поселке появится новая школа
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Госдумы Федерального Собрания России Вячеслав Володин продолжает работать в своем избирательном округе — в Саратовской области. Федеральный политик встретился с жителями поселка Приволжский Энгельсского района. Ранее граждане написали спикеру Госдумы коллективное обращение с просьбой помочь в строительстве школы.

Директор учреждения Светлана Веревко рассказала о потребности, сложившейся в поселке.

- В нашей школе сейчас больше тысячи школьников обучаются в трех приспособленных зданиях, причем вторая смена заканчивается в 18:30. Полностью в одном здании обучаются только начальные классы, остальные — посещают сразу два корпуса. Конечно, это неудобно и для детей, и для родителей, и для педагогов. Проблема давняя, ей уже 15 лет. В 2004 в связи с обрушением восточного крыла здания средней школы №4 оно было снесено. С тех пор дети вынуждены учиться в разных корпусах-зданиях 1936 и 1963 годов постройки.

Конечно, внимание Вячеслава Викторовича дает нам надежду на решение проблемы. Спикер Госдумы предложил более комплексно проработать вопрос: рассмотреть возможность реконструкции корпуса №3, где сейчас размещаются начальные классы, и строительства нового корпуса для остальных учащихся. Тогда уже будет понятно — можно ли сохранить корпус начальной школы или же потребуется возводить абсолютно новое здание школы.

Родители и педагоги благодарны Вячеславу Викторовичу за внимательное отношение к нашей школе. Поддерживаем, что решение должно быть качественным и взвешенным, учитывать предыдущий опыт такого строительства.

Уверены, что при содействии спикера Госдумы оптимальный вариант будет найден, — поделилась своим мнением директор школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратов прилетела первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
Володин: Саратов надо любить
Саратовец взял кредит в банке почти на полмиллиона по поддельным документам
Блогеры на встрече с Володиным: Пока власти строят планы, исторических памятников в Саратове не останется
Шинчук назвал любимые объекты вандалов в Музее боевой славы Саратова
Саратовские школьники готовятся к «Киновертикали-2019»
Панков: Володин пообщался с голодающей противницей закрытия детской больницы в Саратове
При обрушении потолка в саратовском колледже пострадавших нет
Вячеслав Володин призвал Михаила Исаева быть более решительным
С трех улиц Энгельса уберут незаконную рекламу
Саратовские танцоры стали лучшими на всероссийском конкурсе
Николай Панков: Володин всегда настроен на конструктивный результат
В Ртищево рабочие трудились на заводе без инструктажа
В Ртищево школьников кормили просроченным фаршем
Володин посоветовал Исаеву брать на себя ответственность по проекту скоростного трамвая
На обеспечение лекарствами льготников Саратова выделено более 800 млн рублей
Река Медведица в Саратовской области вышла из берегов
В Саратове дворец творчества детей и молодежи имени Табакова отмечает юбилей
В Саратове состоится весенний легкоатлетический кросс
В Саратове встали трамваи №7
В Заводском районе Саратова прошел санитарный день
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов
В Саратовской области из-за паводка перекрыли две дороги
Володин: Чем больше мэр Саратова говорит, тем больше к нему вопросов