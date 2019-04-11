Директор школы в Приволжском: Внимание Володина дает нам надежду

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-11T16:46:05+03:00

Она уверена, что при поддержке спикера Госдумы в поселке появится новая школа

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Председатель Госдумы Федерального Собрания России Вячеслав Володин продолжает работать в своем избирательном округе — в Саратовской области. Федеральный политик встретился с жителями поселка Приволжский Энгельсского района. Ранее граждане написали спикеру Госдумы коллективное обращение с просьбой помочь в строительстве школы.

Директор учреждения Светлана Веревко рассказала о потребности, сложившейся в поселке.

- В нашей школе сейчас больше тысячи школьников обучаются в трех приспособленных зданиях, причем вторая смена заканчивается в 18:30. Полностью в одном здании обучаются только начальные классы, остальные — посещают сразу два корпуса. Конечно, это неудобно и для детей, и для родителей, и для педагогов. Проблема давняя, ей уже 15 лет. В 2004 в связи с обрушением восточного крыла здания средней школы №4 оно было снесено. С тех пор дети вынуждены учиться в разных корпусах-зданиях 1936 и 1963 годов постройки.

Конечно, внимание Вячеслава Викторовича дает нам надежду на решение проблемы. Спикер Госдумы предложил более комплексно проработать вопрос: рассмотреть возможность реконструкции корпуса №3, где сейчас размещаются начальные классы, и строительства нового корпуса для остальных учащихся. Тогда уже будет понятно — можно ли сохранить корпус начальной школы или же потребуется возводить абсолютно новое здание школы.

Родители и педагоги благодарны Вячеславу Викторовичу за внимательное отношение к нашей школе. Поддерживаем, что решение должно быть качественным и взвешенным, учитывать предыдущий опыт такого строительства.

Уверены, что при содействии спикера Госдумы оптимальный вариант будет найден, — поделилась своим мнением директор школы.

ИСТОЧНИК KP.RU