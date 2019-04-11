Сезон навигации по рекам Саратовской области откроется с понедельника

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-11T14:30:12+03:00

То есть с 15 апреля

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В Саратовской области с 15 апреля открывается сезон навигации для плавания на маломерных судах.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, владельцам водного транспорта напоминают, что садиться за руль можно после регистрации в Госинспекции, нанесения номеров и техосвидетельствования инспекторами ГИМС. Необходимо соблюдать установленные нормы и технические требования по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количестве двигателей.

К этой категории относятся и владельцы лодок из ПВХ, на которых рыбаки чаще всего стоят на судовом ходу, за что порой расплачиваются жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU