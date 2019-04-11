Сезон навигации по рекам Саратовской области откроется с понедельника
То есть с 15 апреля
Изменить размер текста:
В Саратовской области с 15 апреля открывается сезон навигации для плавания на маломерных судах.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, владельцам водного транспорта напоминают, что садиться за руль можно после регистрации в Госинспекции, нанесения номеров и техосвидетельствования инспекторами ГИМС. Необходимо соблюдать установленные нормы и технические требования по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количестве двигателей.
К этой категории относятся и владельцы лодок из ПВХ, на которых рыбаки чаще всего стоят на судовом ходу, за что порой расплачиваются жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU