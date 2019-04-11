Саратовец грабил пенсионерок на улице Навашина

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-11T12:47:42+03:00

Он похищал у женщин сумки с имуществом

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В Саратове полицейские вчера, 10 апреля, нашли подозреваемого в грабежах пенсионерок на улице Навашина.

- В отдел 9 апреля обратилась 81-летняя женщина и рассказала, что у дома №3а неизвестный отобрал у нее сумку, в которой лежали паспорт, две сберкнижки и кошелек с 13 тыс. рублей, а также ключи, карточка и телефон, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

С аналогичным заявлением пришла 72-летняя гражданка вечером того же дня. Она пояснила, что ее ограбили у дома №1/3а. Злоумышленник отобрал сумку с едой, лекарствами, пенсионным удостоверением и 500 рублей.

Полиция возбудила уголовные дела и задержала безработного 26-летнего парня. Он ранее уже привлекался. Саратовец признался в содеянном и рассказал, что в первом случае сумку со всем содержимым выкинул, а деньги забрал. Во втором случае имущество нашли на месте происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU