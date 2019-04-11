Рабочего под Вольском убило током во время окраски труб

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-11T12:21:07+03:00

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В Вольском районе Саратовской области на стройке погиб рабочий.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла 10 апреля в поселке Сенной.

По предварительной версии, трое мужчин занимались сварочными работами в котельной. Четвертый, 37-летний слесарь, в это же время красил трубы в отдалении от них.

Около 15:30 сварщики услышали крик потерпевшего и увидели, что он лежит на земле и стонет от боли. Рабочие вызвали «скорую помощь» и сообщили руководству. Врачи госпитализировали мужчину, но он скончался по пути в больницу.

После осмотра места происшествия и тела погибшего были обнаружены следы поражения электротоком. Была выдвинута версия, что во время окраски труб рабочий коснулся провода ЛЭП.

Сейчас проводится проверка, опрашиваются очевидцы. Впоследствии будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU