В Энгельсе скутер отлетел на мотоцикл после удара от автомобиля

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-11T08:30:57+03:00

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В Энгельсе вчера, 10 апреля, случилось массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на перекрестке Волоха и Тельмана.

За рулем автомобиля Haval находился 53-летний мужчина. Он при перестроении на дороге столкнулся со скутером, которым управлял 40-летний водитель. От такого удара двухколесный транспорт отбросило на мотоцикл.

Фото из соцсетей

В ДТП пострадал рулевой скутера, прибывшие врачи оказали ему помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU