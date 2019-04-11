В Энгельсе скутер отлетел на мотоцикл после удара от автомобиля
В ДТП пострадал водитель скутера
Фото из соцсетей
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В Энгельсе вчера, 10 апреля, случилось массовое ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на перекрестке Волоха и Тельмана.
За рулем автомобиля Haval находился 53-летний мужчина. Он при перестроении на дороге столкнулся со скутером, которым управлял 40-летний водитель. От такого удара двухколесный транспорт отбросило на мотоцикл.
Фото из соцсетей
В ДТП пострадал рулевой скутера, прибывшие врачи оказали ему помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU