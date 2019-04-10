2019-04-10T20:38:49+03:00
Происшествия

В Саратове женщина выбросила кошку из окна седьмого этажа

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными
Екатерина Семенова
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Полиция Саратова возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в преступлении подозревают 47-летнюю женщину.

По версии следствия, женщина выкинула кошку из окна седьмого этажа дома на улице Гришаева. Это произошло после ссоры женщины со своим знакомым.

Кошка насмерть разбилась и ее труп был найден во дворе дома соседями. Неравнодушные граждане сообщили о ЧП в полицию.

Женщину доставили в отдел, где она призналась. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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