2019-04-10T17:12:40+03:00
Общество

Панков: Полномочия по капремонту помогут муниципалитетам шире применять свои возможности

Депутат считает, что решение губернатора области Валерия Радаева поможет повысить эффективность реализации программы капремонта.
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что решение губернатора области Валерия Радаева поможет повысить эффективность реализации программы капремонта.

- Решение губернатора – изучить возможность передачи муниципалитетам полномочий по капремонту – профессиональное и своевременное. Считаю, такой шаг поможет не только выполнять программу на текущий год, но и постепенно «закрывать» невыполненные обязательства. Например, в моем округе в Вольске за 5 лет накопилась «задолженность» по ремонту 74 домов, в Балаково - 158. Не случайно поднимал эту проблему на слушаниях по расселению аварийного жилья в областной Думе. Недоремонт ухудшает состояние жилфонда, и некоторые дома со временем придется уже расселять, а не ремонтировать. А главное, страдают наши жители. Но если передать часть полномочий наиболее эффективным муниципалитетам, они смогут шире применять имеющиеся у них возможности. И ситуацию на местах они знают от и до, напрямую общаются с людьми. Конечно, и спрос с них будет строже, но это задача власти – работать на благо наших граждан, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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