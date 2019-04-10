Саратовские школьники написали первый диктант по кибербезопасности
Сегодня в областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина школьники из разных образовательных учреждений Саратова проверили свои знания на диктанте по киберграмотности.
Используя личные смартфоны и планшеты, дети ответили на 20 практических вопросов. Они касались общих правил поведения в интернете и грамотности в сфере платежных услуг. Например, как безопасно пользоваться платежной картой, интернет-сервисами и мобильными приложениями. Насколько правильно удалось справиться с заданиями, ребята узнали сразу по окончании диктанта, получив результаты на электронную почту.
- Современные дети все чаще используют гаджеты для проведения платежей и переводов, совершают покупки в интернете. Они быстро осваивают новые цифровые продукты. И главное здесь - научить ребят правильно и безопасно ими пользоваться. Диктант помог им проверить свои знания по кибербезопасности, они узнали, как защитить свои деньги на банковских картах, — прокомментировала управляющий Отделением Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.
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По завершении диктанта специалисты саратовского отделения Центробанка провели мастер-класс и подробно разобрали все вопросы, на которые пришлось ответить школьникам.
Прошедший кибердиктант — пилотный проект Банка России и Российской государственной детской библиотеки. В нем приняли участие ребята из 12 регионов страны, включая Саратовскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU