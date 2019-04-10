2019-04-10T09:29:13+03:00
Политика

На пост спикера саратовской облдумы претендуют кандидаты от ЛДПР, КПРФ и ЕР

Депутаты изберут председателя тайным голосованием
Александр Уриевский
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В Саратовской областной думе сегодня проходит внеочередное заседание. Основным вопросом вынесено избрание нового спикера.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», к повестке было добавлено два вопроса. Это проекты федеральных законов о поправках в правила госзакупок.

Тем не менее, основной вопрос — выборы спикера парламента, после того, как предыдущий председатель Иван Кузьмин внезапно сложил полномочия депутата, по официальной причине, по состоянию здоровья.

Фракция ЛДПР официально выдвинула Дмитрия Пьяных на должность спикера.

Дмитрий Пьяных Фото: Александр Уриевский

Дмитрий ПьяныхФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Единороссы — бывшего главу Базарно-Карабулакского района, ныне председателя регионального отделения Пенсионного фонда и лидера думской фракции ЕР Александра Романова. Представлявший его Александр Санинский заявил, что думе нужен спикер, который сможет вернуть доверие населения.

Александр Романов Фото: Александр Уриевский

Александр РомановФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

От КПРФ выдвинули секретаря Саратовского обкома и лидера думских коммунистов Александра Анидалова.

Александр Анидалов Фото: Александр Уриевский

Александр АнидаловФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

В бюллетень включили всех троих и сейчас предстоит процедура тайного голосования. Перед этим каждый из кандидатов выступил с речью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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