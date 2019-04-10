В Саратове электрик украл из магазина бутылку водки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-10T09:14:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 апреля, полиция Октябрьского района раскрыла грабеж из магазина на улице Большая Садовая,96, Октябрьского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 6 апреля в отдел обратилась 49-летняя старший продавец магазина, которая рассказала о том, что неизвестный забрал из магазина бутылку водки «хортица blak» стоимостью почти 300 рублей.

По подозрению в краже правоохранители задержали 32-летнего ни разу не судимого электрика, которого доставили в отдел.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU