В Саратове электрик украл из магазина бутылку водки
О случившемся правоохранителям сообщила старший продавец
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Вчера, 9 апреля, полиция Октябрьского района раскрыла грабеж из магазина на улице Большая Садовая,96, Октябрьского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 6 апреля в отдел обратилась 49-летняя старший продавец магазина, которая рассказала о том, что неизвестный забрал из магазина бутылку водки «хортица blak» стоимостью почти 300 рублей.
По подозрению в краже правоохранители задержали 32-летнего ни разу не судимого электрика, которого доставили в отдел.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU