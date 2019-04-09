2019-04-09T15:49:48+03:00
Общество

Районы области участвуют в месячнике по благоустройству

В порядок приводят парки, скверы и аллеи
Дарья Вострикова
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В Саратовской области с 1 по 30 апреля объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, в порядок приводят прилегающие к домам территории, улицы, тротуары, скверы и парки, уделяя особое внимание площадкам и люкам.

В Красноармейском районе после зимы очищено 163 придомовых территории, вывезено свыше 1 тыс. кубометров мусора, отремонтировано 12 остановочных павильонов.

В Ртищевском районе готовы работать два фонтана, благоустроено два парка, девять скверов и аллей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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